Venda de ingressos para show de Manu Bahtidão no Acre começou nesta terça; veja valores e como comprar

Um dos shows mais comentados no Acre é o da cantora Manu Bahtidão, marcado para o dia 2 de fevereiro de 2024, no estacionamento da ExpoAcre. Nesta terça-feira (28), a organização do evento anunciou a venda dos primeiros ingressos, pertencentes ao lote promocional. Segundo as empresas organizadoras Bartô Music e Marcas Eventos, os ingressos variam de $80 a $250 reais. Já o camarote empresarial custa R$1.800 reais.

Quem é Manu Bahtidão? Quem é essa artista paraense que colocou o tecnomelody entre as canções mais ouvidas no Brasil?

A cantora de 34 anos se considera paraense, embora tenha nascido em Alagoas. Segundo ela, foi no Pará que iniciou sua carreira musical, conquistando oportunidades que a levaram ao momento atual. Tudo começou em 2005, quando entrou para uma banda paraense que explorava o ritmo Calypso.

Em 2009, ingressou na Banda Batidão, destacando-se pela união de ritmos paraenses com o melody. Desde 2015, optou por seguir carreira solo, focando em levar o tecnomelody para todos os cantos do Brasil, estratégia que tem dado certo.

No ano passado, seu álbum “Máquina do Tempo” fez sucesso com 13 faixas, seis ultrapassando 30 milhões de visualizações, incluindo “Garrafa de Gin”.

Atualmente, Manu compartilhou o palco com artistas como Lucas Lucco, Tierry, Mari Fernandez, e obteve números surpreendentes em sua parceria com Simone Mendes. Com “Daqui Pra Sempre”, já alcançou 46 milhões de seguidores no YouTube.

Com 2,9 milhões de seguidores no Instagram, Manu tem recebido apoio de grandes influenciadores para divulgar sua música, como Gkay, Deolane Bezerra e Carlinhos Maia.