VÍDEO: dezenas de homens se unem para mover balsa de mais de 15 toneladas no interior do Acre

Um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (27) mostra o momento em que mais de 60 homens se unem para empurrar uma balsa de mais de 15 toneladas para coloca-la nas águas do Rio Jordão, no interior do Acre.

As imagens foram publicadas no Instagram do jornalista Kézio Araújo, que contou que o grupo arrastou a embarcação, de mais de 17,5 metros de extensão, do local onde ela foi construída, por cerca de 200 metros, até chegar na água.

A balsa foi coloca em cima de troncos de árvores, para que ao ser empurrada, as peças deslizassem pela areia com mais facilidade.

Os barcos são os principais meios de transporte de Jordão, uma das cidades isoladas por terra do restante do estado. Por eles a cidade recebe diversas mercadorias e insumos.