Vídeo mostra homem saindo pelado de agência bancária em Sena Madureira

Um incidente inusitado chamou a atenção dos moradores de Sena Madureira, no interior do Acre, nesta quarta-feira (8). Um vídeo que viralizou nas redes sociais e grupos de WhatsApp, mostra um homem saindo completamente nu de uma agência bancária.

O vídeo, que se tornou viral em questão de horas, foi compartilhado extensivamente, atraindo a curiosidade e discussões entre os residentes da cidade. Nas imagens, é possível ver um homem, até o momento não identificado, deixando a agência bancária sem qualquer vestimenta, enquanto pessoas ao redor reagem com surpresa.

As informações repassadas pelo ContilNet por populares informam que o homem do vídeo sofre de problemas psíquicos. A identidade do indivíduo envolvido também permanece desconhecida.