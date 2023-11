Vídeo: PM entra em casa e mata cachorro de moradora com tiro na cabeça

Uma confusão entre policiais militares e moradores acabou com a morte de um cachorro no bairro da Vila Cauhy, no Núcleo Bandeirante, região administrativa do DF. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) queria entrar na casa de uma mulher alegando estar procurando por um suspeito de tráfico de drogas. A moradora negou ao pedido deles, que mesmo assim adentraram e realizaram a busca no domicílio. Uma confusão foi iniciada no local e um dos policiais efetuou um disparo na cabeça do animal. A droga não foi encontrada.

Os policiais monitoravam o bairro, quando avistaram um homem jogando um pacote supostamente com drogas dentro do lote. Os militares, ao chegarem na casa, foram informados pelos moradores que ali estava tudo bem, mas a polícia insistiu que era uma situação de flagrante e entrou no local para averiguar a situação. Durante a busca, um dos policiais se “assustou’ com o cachorro da moradora e abriu contra o animal.