Votação popular do Miss Teen Acre encerra nesta quarta e campeã vai direto para a final; VOTE

A votação do Miss Teen Acre 2023 está na sua reta final. A votação se encerra meio-dia desta quarta-feira (22). De acordo com o scautter e organizador do evento, Sidney Lins, oito candidatas participaram do evento, porém, na votação popular apenas sete participam. De acordo com o coordenador do concurso, uma das candidatas não enviou a foto oficial e ficou de fora da votação popular. Sidney explicou que a campeã da votação popular está, automaticamente, na final. “O popularidade ganha uma vaga no top 05 na final do concurso”.

De acordo com Sidney Lins, simultaneamente no mesmo dia do evento, irá acontecer uma seletiva com 38 modelos, o concurso New Model Another, com a presença do diretor da agência Another.

“No mesmo dia vai acontecer o concurso New Model ANOTHER, um concurso de Top Model, aonde virá o diretor da agência ANOTHER de São Paulo fazer a seletiva dos modelos. E, no total, tem cerca de 38 modelos que disputam uma vaga na carreira de modelos em São Paulo, pela ANOTHER”.

Sidney ainda explicou que em breve anunciará data e local do concurso. No ano de 2022, a acreana Selena foi eleita Miss Teen Acre. O evento aconteceu no Hotel Terra Verde em Rio Branco.

Veja as candidatas ao Miss Teen Acre 2023: