Acreano é sorteado em promoção da Nubank e ganha prêmio de R$ 2 mil

Um acreano, identificado apenas como Edson G., morador de Rio Branco, foi sorteado na promoção N Chances de Ganhar, do Nubank, e ganhou a quantia de R$ 2 mil. Seu nome foi divulgado no site oficial do banco.

Essa é a segunda vez que um morador do estado acreano é contemplado. No dia 21 de novembro, uma moradora do Bujari também levou a premiação. A promoção irá realizar, ao todo, nove sorteios de Pix até o final deste ano. Em cada sorteio são 15 ganhadores, totalizando 132 prêmios diários de R$ 2 mil.

O sorteio final acontece no dia 26 dezembro, com o prêmio de R$ 200 mil. A primeira rodada ocorreu em outubro e contemplou cerca de 14 pessoas por semana.

Para participar, basta se cadastrar pelo próprio aplicativo do Nubank. A cada R$ 100 reais em compras, o cliente ganha um bilhete da sorte e já está concorrendo às premiações.

Confira a data dos sorteios já realizados e dos próximos:

1º sorteio: 11/11/2023

2º sorteio: 18/11/2023

3º sorteio: 25/11/2023

4º sorteio: 02/12/2023

5º sorteio: 09/12/2023

6º sorteio: 16/12/2023

7º sorteio: 23/12/2023

8º sorteio: 30/12/2023

9º sorteio: 13/01/2024