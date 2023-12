Antônia Lúcia chama líder do Governo de “apoiador de pedófilo” e diz que foi ameaçada: “Não sou seus peões”

Os deputados Manuel Moraes, líder do Governo na Assembleia Legislativa, e Antônia Lúcia, líder dos Republicanos na Câmara dos Deputados, embora atuem em esferas diferentes da política institucional do legislativo brasileiro, estão numa contenda comum nas redes sociais, com direito a denuncismo de ameaças e alguma baixaria. O caso veio à tona nesta terça-feira (5), por meio de Antônia Lúcia.

Em postagem em suas redes sociais, a deputada disse, entre outras coisas, que teria sido ameaçada por Moraes. Num linguajar em que se fosse feito em rede de TV exigiria que se retirasse as crianças da sala, Antônia Lúcia escreve: “Deputado Manuel Moraes não me ameace. O pau que bate em Chico bate em Francisco. Suas palhaçadas já foram longe demais. Não sou seus piões (sic) para vossa excelência bater (sic) e els correm com medo, porque quem anda em Xapuri é o coronel ManueL Moraes”.

A deputada mantém a publicação com uma advertência: “Se cair um fio do meu cabelo foi vossa excelência ou um de seus capangas”. Antônia Lúcia conclui a mensagem chamando o deputado de “apoiador de pedófilo sujo” e lembra sua condição feminina.

Procurado pelo ContilNet para se posicionar em relação às acusações, o deputado não respondeu aos questionamentos da reportagem até o fechamento deste texto.