Após assistir 5 shows do RBD no Brasil, acreano viaja para o México para últimas apresentações da banda

Fã de carteirinha da Banda Rebelde, o influenciador Thiago Drudi viajou para o México para assistir aos últimos três shows da banda mexicana.

Em entrevista para a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, Thiago Drudi falou sobre a aventura de embarcar para o México e assistir aos últimos shows de sua banda favorita.

Natural de Rio Branco, morador do bairro do Quinze, ele contou que assistiu a cinco shows da banda no Brasil, mas levou um golpe na compra do ingresso do último show no Brasil. Thiago comentou que se sentiu frustrado e embarcou para o México para esquecer a parte triste ocorrida no Brasil.

“Eu fui para cinco shows do RBD no Brasil, porém eu levei um golpe no último show. E aí eu fiquei com vontade de ir para mais um show, tipo, eu fiquei frustrado por não ter fechado um ciclo. E aí a turnê do RBD acaba aqui no México, o último show é dia 21, que eu vou também. E vim para os últimos três shows deles. Tirei meu visto, que agora precisa de visto, meu visto foi super aprovado rápido e vim sozinho”, contou Thiago ao ContilNet.

Thiago já assistiu dois shows da banda e se prepara para assistir o último show da turnê da banda fenômeno nos anos 2000. O acreano cedeu imagens ao ContilNet assistindo show da banda no México. Confira!