“Bin Laden” é condenado à prisão por fabricar centenas de explosivos e planejar ataque em Rio Branco

O réu João Lucas Rodrigues, de apelido “Bin Laden”, foi condenado a 7 anos de reclusão pelo Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas de Rio Branco. O jovem de 22 anos deverá cumprir a pena, inicialmente, em regime fechado.

Ele é acusado dos crimes de porte ilegal de arma de uso restrito, transportar artefato explosivo sem autorização e corrupção de menores. “Bin Laden”, segundo informações das autoridades, é suspeito de ter produzido mais de 100 coquetéis Molotov destinados a um ataque contra uma facção rival na Cidade do Povo.

João Lucas foi preso em flagrante pelas guarnições do 2º Batalhão da Polícia Militar na noite do dia 18 de abril deste ano, quando estava em companhia de adolescente. Durante a abordagem, foram apreendidos 10 coquetéis Molotov, munições de grosso calibre e uma carabina calibre .30 com alto poder de fogo.