Bocalom recebe homenagem de atletas durante criação da nova secretaria de Esportes

O prefeito Tião Bocalom reuniu na manhã desta quarta-feira (20), no auditório da pretoria de Rio Branco, representantes de várias modalidades esportivas da capital acreana para oficializar a criação da nova Secretaria Municipal de Esportes. Durante o evento, o líder do Executivo recebeu homenagens de atletas da Super Liga Acreana de Kung Fu.

Os atletas, que participaram do campeonato internacional de Kung Fu em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, com apoio da prefeitura, trouxeram várias medalhas para a capital acreana e fizeram questão de agradecer Bocalom.

Entre as homenagens estavam uma blusa e uma medalha. “O prefeito tem se doado pelo esporte e através dele nós participarmos do campeonato internacional de Kung Fu. Quero agradecer ao nosso prefeito, obrigada por investir no esporte”, disse uma atleta em seu discurso.

Em sua fala, o prefeito anunciou que no próximo ano irá destinar recurso para a compra de um ônibus, que será usado para a locomoção dos atletas da capital.

“Esse ônibus vai servir para levar os nossos atletas para competições em outros estados e até em outros países, como por exemplo o Chile”, destacou.

Os recursos que serão destinados à nova secretária serão da Fundação Garibaldi Brasil, onde atualmente funciona a pasta do esporte no município, assim como os servidores também serão remanejados, explica o prefeito.

“A gente vai aproveitar a grande maioria que estava na FGB e colocar na secretaria. Com o orçamento também será da mesma forma. Se for preciso colocar ainda mais recursos do que colocamos nos últimos anos, vamos colocar. Antes nosso orçamento era de R$ 100 mil e elevamos esse valor para R$ 1,5 milhões”, destacou.