Bocalom sanciona lei que declara a Bíblia Sagrada como patrimônio cultural e imaterial de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), sancionou nesta terça-feira (19) o Projeto de Lei (PL) que Institui a Bíblia Sagrada como patrimônio cultural e imaterial no Município de Rio Branco.

A medida, aprovada na última semana pela Câmara de Vereadores de Rio Branco (CMRB), reflete um posicionamento em prol do reconhecimento e preservação do valor histórico e cultural da Bíblia na região. A formalização do ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (19).

A Lei agora oficializa a Bíblia Sagrada como um elemento fundamental do patrimônio cultural e imaterial do município, destacando sua relevância para a identidade e história local.