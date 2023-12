Bocalom sanciona programas que vão construir mais de 1800 casas em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, sancionou, nesta terça-feira (19), as leis dos três programas de habitação que prevê a construção de 1873 casas populares na capital.

Os três programas são o 1001 Dignidades, que deve entregar 1001 casas de madeiras, o Minha Dignidade, com 800 apartamentos, além de 72 casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

“Nunca antes na história da gestão municipal, houveram ações dessa magnitude para ajudar a solucionar o déficit de moradias em nosso município, mas nós temos um compromisso com a nossa gente, que não tem uma casa para chamar de sua, mas elas terão! 2024 será de grandes realizações”, diz o prefeito.

O prefeito esteve acompanhado dos secretários Jonathan Santiago (SMGA), Cid Ferreira (Seinfra), do assessor especial de Assuntos Jurídicos, Jorge Eduardo, do vereador Raimundo Castro, e do nosso deputado estadual Adailton Cruz.