Campeonato acreano escolar Sub-14 vai ser disputado no Instituto Federal do Acre

Vai ser disputado neste sábado, a partir das 7h30, no ginásio do IFAC, o Campeonato Acreano de Futsal Escolar Sub-14, no feminino e no masculino. O torneio terá nove equipes nas disputas dos dois naipes.

“Estávamos com esse evento programado, mas priorizamos a participação na fase nacional dos Jogos Escolares. Vamos seguir com os nossos eventos até o fechamento da temporada”, declarou o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Times do feminino

Dom Pedro

Marilda Gouveia

Plácido de Castro

Equipes do masculino

Colégio Acreano

Dom Pedro

ABC

Leôncio Carvalho

Marilda Gouveia

Franklin Roosevelt