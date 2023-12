CBLOL 2024: LOUD x KaBuM abrirá 1º Split; veja jogos

A Riot Games quebrou uma tradição e colocou LOUD e KaBuM para se enfrentarem no jogo de estreia do 1º Split do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLOL) de 2024. O torneio começará em 20 de janeiro, com cinco partidas aos sábados e domingos, a partir das 13 horas (no horário de Brasília), e final prevista para 20 de abril. Confira, nesta reportagem, o calendário de jogos do 1º Split do CBLOL 2024.