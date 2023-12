Chico Moedas reaparece, pede desculpa por erros e anuncia vídeo

Chico Moedas usou as redes sociais nesta segunda-feira (11/12) para falar sobre a vida. O youtuber gravou um vídeo para falar sobre um projeto novo, mas acabou aproveitando o momento e falou sobre os últimos meses conturbados após ser acusado de trair Luísa Sonza.

“Eu não ia conseguir vir aqui e não falar sobre isso. Queria pedir desculpa a quem gosta de mim e se sentiu triste, decepcionado com o que rolou. Depois de toda essa tempestade maluca, queria agradecer os esporros, as mensagens”, disse.

Em seguida, anunciou que o novo vídeo do canal Aqueles Caras, no YouTube, está disponível. Ao lado de amigos, a proposta é tentar descobrir quem é a pessoa milionária dentre as que aparecem no vídeo.