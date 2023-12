Com ciúmes da esposa, homem mata o próprio primo após encontrá-lo bebendo com ela

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante após matar o primo identificado como Gleyson Tenório Alves, de 37 anos. O crime ocorreu na tarde da última quinta-feira (21), após o autor ver o primo bebendo com a esposa, em um comércio na Avenida Calama, no bairro Planalto, na Zona Leste de Porto Velho (RO).

Segundo testemunhas, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica com a esposa do homem de 41 anos, que chegou ao local em um carro. O autor desceu do carro, armado com uma faca, e partiu para cima da esposa.

Ela conseguiu fugir, então ele partiu para cima do primo e começou a esfaquear o parente. Na ocasião, passava pelo local uma viatura da PM (Polícia Militar). Os policiais abordaram e prenderam o homem em flagrante.

Ele confessou ainda na viatura que esfaqueou o primo, pois a vítima tinha um suposto caso extraconjugal com a esposa. A mulher contou estar em processo de separação do autor. O corpo de Gleyson após os trabalhos da perícia, foi removido pelo IML (Instituto Médico Legal).