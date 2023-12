Com presença de padre, Prefeitura monta presépio e realiza acender das luzes 

A Prefeitura de Rio Branco realizou na noite do último domingo (18), o acender das luzes do presépio montado na Praça da Revolução, no Centro da capital acreana.

Durante o acender das luzes do presépio, o reitor da catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Monte esteve presente e fez uma oração para abençoar o momento.

“Eu achei uma coisa muito necessária porque o presépio em praça pública é um sinal para que todas as famílias possam vir ao Centro de Rio Branco neste tempo feliz, em que a família deve celebrar e que ela pode contemplar ali o significado profundo desta alegria do Natal… É até simbólico acendermos o presépio neste dia, porque é o Domingo da Alegria. E neste ano celebra-se 800 anos desde que São Francisco construiu a primeira representação do nascimento de Jesus lá na Itália”, ressaltou.

O acender da iluminação da decoração natalina aconteceu no dia 9 de dezembro. Em visita à praça, o padre da igreja católica, Mássimo Lombardi, teceu algumas críticas com relação à falta do presépio, imagem que representa o nascimento de Jesus Cristo.

O prefeito Tião Bocalom falou sobre a simbologia do presépio para o Natal. “Eu vejo que neste espírito natalino, a praça está linda e ainda mais com a inauguração do presépio, não tenho dúvida que agora completa todo esse ciclo para que as pessoas possam realmente sentir o menino Jesus em seus corações”.

Na oportunidade, Bocalom fez questão de destaca, ainda, a gratuidade do transporte público para que a população possa se deslocar até a praça para prestigiar a decoração. O gestor da capital falou ainda sobre a novidade em relação à gratuidade da passagem de ônibus nos dias 17, 24 e 31, das 8h às 23h59.

“A população com certeza está muito feliz e dá para ver que muitas pessoas vieram de seus bairros para aproveitar esse momento. E volto a insistir, domingo que vem tem de novo e as pessoas do bairro venham ver o centro de Rio Branco. Venham ver que coisa linda nós temos aqui para alegrar os corações de todo mundo. Feliz Natal a todos os nossos rio-branquenses”.

A gratuidade dos ônibus acontece nos domingos 24 e 31 de dezembro, das 8h da manhã às 23h59. A medida foi anunciada pelo próprio prefeito durante a última sessão da Câmara dos Vereadores de Rio Branco, que aconteceu na quinta-feira (14).