Com redução de 78 cm em 24h, rio Tarauacá fica abaixo da cota de alerta

O rio Tarauacá, que atravessa a cidade de mesmo nome, mantém sinais de vazante, conforme indicado no boletim recentemente divulgado pela Prefeitura de Tarauacá nesta quarta-feira (20). A leitura atual registra 7,90 metros, representando uma redução de 78 centímetros nas últimas 24 horas.

No dia terça-feira (19), o rio já dava sinais de decréscimo, marcando 8,68 metros, em comparação aos preocupantes 9,70 metros registrados na segunda-feira, quando ultrapassou a cota de transbordamento. Até o momento, não há informações sobre famílias desabrigadas devido ao aumento do nível do rio.

Apesar dos impactos, as famílias residentes no bairro da Praia foram afetadas; contudo, a elevação das casas impediu que alguém ficasse desabrigado.