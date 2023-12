Com tradição e qualidade, Pão de Queijo abre unidade no Segundo Distrito de Rio Branco; conheça

Com ambiente climatizado, decorado e com som ambiente, o Buffet & Restaurante Pão de Queijo abriu a segunda unidade em Rio Branco, localizado à BR-364, anexo ao Atacale. O restaurante desfruta de um ambiente amplo, estacionamento coberto, brinquedoteca, além da variedade de pratos e mais de 12 opções de saladas.

A segunda unidade foi inaugurada há seis meses e, segundo a proprietária, Denise Borges, o cardápio segue o mesmo padrão da unidade matriz, localizada à Avenida Nações Unidas, 2.123, Estação Experimental, anexo ao Posto de Combustível.

Ao ContilNet, Denise anunciou a ampliação do buffet, que deve acontecer ainda esta semana e, com isso, o aumento de guarnições e grelhados, mais variedade de alimentos no cardápio.

O ambiente, que conta com um som ambiente e conforto, foi pensado no descanso do cliente no horário de almoço, além da possibilidade de reuniões e confraternizações. “Na nossa visão, a hora do almoço é o momento em que a pessoa quer ficar mais tranquila, sem estresse”, explica.

Além de cuidar do cliente pelo ambiente e atendimento, Denise reforça que também se preocupa com a saúde, visto que as comidas são naturais, sem uso de tempero e produtos industrializados. “Utilizamos apenas temperos naturais, não compramos tempero pronto e trabalhamos com comidas bem saudáveis. Nós praticamos isso na nossa família e cuidamos do nosso cliente dessa maneira também”, disse.

Feijoada

A segunda unidade do Restaurante Pão de Queijo oferece, aos sábados, a tradicional feijoada com preço fixo, no valor de R$ 29,90.

O Restaurante Pão de Queijo – Unidade Atacale, funciona de segunda à sexta-feira, das 11 às 14h, e no sábado, das 11h às 15h.

Quem é Denise?

Denise Borges é uberabense e residente em Rio Branco desde 1984, formada em Psicologia pela UNIUB, empresária no ramo de alimentação fora do lar, festas e eventos há 39 anos. Denise é proprietária do Restaurante Pão de Queijo e da casa de shows e eventos Maison Borges. Com empresa familiar, o Pão de Queijo e Maison Borges já atuam como escola, qualificando e inserindo pessoas de baixa renda no mercado de trabalho.