Concurso, acidente de carro e Gabriela Câmara; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

No Acre, padre ‘luta’ com assaltante e filma confronto: “Vagabundo pega porrada”

Uma tentativa de assalto à casa de um padre no município de Porto Walter ganhou repercussão na imprensa acreana nesta segunda-feira (4). Segundo o site Juruá 24 Horas, a tentativa de assalto foi frustrada quando o próprio religioso flagrou o ladrão.

Há 60 anos, pai de Collor matava a tiros, no Senado, o senador acreano Kairala José Kairala

Neste dia 4 de dezembro completa-se 60 anos do assassinato, no plenário do Senado, em Brasília, do senador acreano Kairala José Kairala, morto aos 39 anos, no último dia do mandato de três meses exercido como suplente do então senador José Guiomard Santos. O crime foi cometido pelo também senador da República Arnon de Mello, que pretendia acertar, como revide, seu adversário na política em Alagoas, o senador Silvestre Péricles, que o havia ameaçado de morte. Arnon de Mello era pai do homem que, menos de 30 anos depois da tragédia, seria o primeiro presidente da República eleito pelo voto direto após o fim da ditadura militar, Fernando Collor de Mello.

TERÇA-FEIRA

Com salário de R$ 20 mil, concurso do Ipea tem inscrições abertas e diversas vagas

O concurso do Instituto de Pesquisa Econômia Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, terá aplicação de prova em Rio Branco, capital acreana. As inscrições para o certame iniciam nesta terça-feira (5) e seguem até 10 de janeiro de 2024.

Vídeo mostra briga entre professora e aluno em faculdade de Rio Branco: ‘Se retire da instituição’

Na noite da última segunda-feira (4), uma discussão entre uma professora e um aluno do curso de direito foi registrada em vídeo por outros alunos da instituição de ensino. No vídeo, é possível ver a professora pedindo para o aluno se retirar do local.

QUARTA-FEIRA

Gazin oferece mais de 200 vagas de emprego em todo o Acre; saiba como concorrer

O grupo Gazin abriu novas vagas de emprego em alguns municípios do Acre, para áreas como: aprendiz, auxiliar administrativo, vendedor, caixa, operador de cadastro e zelador.

Sesacre anuncia concurso com mais de 500 vagas para os próximos dias; veja detalhes

Durante a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (6), o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, garantiu que pretende abrir um processo simplificado para contratar 503 novos técnicos de enfermagem para atuar nos municípios do estado.

QUINTA-FEIRA

Criança leva remédios controlados da avó para a escola e dopa outros alunos, que vão parar na UPA

A reportagem do ContilNet recebeu informação exclusiva de que uma criança de idade não revelada medicou vários colegas dentro da sala de aula, em uma escola de Rio Branco, no Acre.

Gabriela quebra o silêncio, defende o marido e diz que filhas foram sequestradas por Antônia Lúcia

Diante das acusações feitas pela deputada federal Antônia Lúcia contra seu genro, o empresário Cristian Moraes – que, segundo ela, teria abusado sexualmente da enteada e neta da deputada -, a mãe da criança, Gabriela Câmara, se pronunciou sobre o caso pela primeira vez, nesta quinta-feira (7), em publicação nas redes sociais.

SEXTA-FEIRA

Áudio mostra Gabriela Câmara gritando e batendo na filha autista; Antônia Lúcia aciona STF

A reportagem do site O Seringal teve acesso a um áudio que mostra a atual presidente do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), Gabriela Câmara, batendo na filha autista e gritando com ela. O tratamento dado à criança e as acusações de suposto abuso sexual contra a pequena estão sendo os motivos de uma confusão entre Gabriela, a deputada Antônia Lúcia (sua mãe), o esposo da presidente do Iteracre, Cristian Sales, e o deputado Manoel Moraes – pai do enteado da menina.

Adolescente que estaria embriagada pega o carro dos pais, causa acidente e vítima vai parar no PS

O sinistro ocorreu por volta das 04h20 da manhã desta sexta-feira (08), na Avenida Dias Martins, em Rio Branco (AC).