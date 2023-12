Adolescente que estaria embriagada pega o carro dos pais, causa acidente e vítima vai parar no PS em estado grave

O sinistro ocorreu por volta das 04h20 da manhã desta sexta-feira (08), na Avenida Dias Martins, em Rio Branco (AC).

As informações são de que, um veículo tipo Citröen de cor prata conduzido por uma adolescente, e que apresentava sintomas de embriaguez, trafegava sentido bairro-centro na contra mão, na Estrada Dias Martins, próximo à AABB, quando, sem perceber, bateu de frente com uma motocicleta tipo Honda Titan de cor preta, conduzida por Felipe Moreira da Silva, de 24 anos. Junto com ele vinha uma outra pessoa que não foi identificada até o momento.

A batida foi tão forte que, tanto o carro quanto a moto ficaram completamente destruídos. Logo após o acidente, populares ligaram para o Samu, que enviou duas ambulâncias para atender a ocorrência, sendo uma de suporte básico e outra de suporte avançado.

Assim que os socorristas chegaram, todos os procedimentos foram realizados. Felipe, o condutor da moto, era o paciente menos grave, foi socorrido e encaminhado com um traumatismo craniano leve (TCE) e algumas escoriações pelo corpo. Estava lúcido e orientado. Já o passageiro que não tinha nenhuma identificação no momento, precisou ser entubado, teve um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) gravíssimo e uma fratura exposta no fêmur, além de várias escoriações pelo corpo.

Ambos foram encaminhados para o Pronto-Socorro de Rio Branco e entregues para a equipe médica plantonista, onde passaram por várias avaliações.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTRAN) foi acionado, uma equipe de militares isolaram o local, colheram as informações e conduziram a adolescente que conduzia o carro para a delegacia de flagrantes (DEFLA), onde todos os procedimentos pertinentes a esse acidente serão adotados.

Familiares da adolescente estiveram no local e relataram às autoridades policiais que a jovem teria pego o carro sem a autorização dos pais para participar de uma festa próximo ao local do acidente. O pai da adolescente, que é um policial civil, acompanhou todos os procedimentos e seguiu junto para a delegacia.

A perícia criminal foi acionada, todos os procedimentos periciais foram realizados e, logo em seguida, um guincho foi contratado para a retirada dos veículos do local do incidente.