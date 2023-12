Sesacre anuncia concurso com mais de 500 vagas para os próximos dias; veja detalhes

Durante a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) desta quarta-feira (6), o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, garantiu que pretende abrir um processo simplificado para contratar 503 novos técnicos de enfermagem para atuar nos municípios do estado.

“Todos esses emergenciais serão substituídos por temporários simplificados de 2 anos, mais 2 anos. Ou, abrindo espaço para um edital de concurso efetivo, nós vamos seguir com efetivos também. Vamos mudar um pouco a estratégia. Ao invés de abrir um concurso grande com 800 vagas, 900 vagas, vamos fazer pequenos concursos com 50 vagas, para àquela área específica”, explicou Pascoal.

O edital deve ser lançado no começo de janeiro do ano que vem.

O secretário disse ainda que os contratos temporários dos técnicos, vigentes no Estado, irão permanecer válidos até o dia 1 de abril do ano que vem.

“No caso dos técnicos de enfermagem não vai acontecer esse desligamento. Eles vão permanecer até 1 de abril”, destacou.

Pascoal completou ainda que no momento que for publicado o processo simplificado, eles os técnicos precisarão ser substituídos.

Posse

Além disso, os mais de 400 servidores da Sesacre, convocados no último concurso público do Estado, irão tomar posse no dia 23 de dezembro, em Cruzeiro do Sul. Já os aprovados na capital, seria empossados no dia 27.