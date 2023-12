Concurso Correios: edital em 10/2024? Confira o cronograma previsto

Atenção, estudantes! O edital do concurso Correios deve ser publicado até 22 de outubro de 2024, ao passo que as provas serão aplicadas em 21 de dezembro. As informações fazem parte do cronograma de execução do Concurso Correios, obtido com exclusividade pelo Direção.

A expectativa é que sejam ofertadas vagas para entregador, operador de triagem e cargos ligados a área administrativa.

Confira as datas previstas:

Comissão organizadora: 6/05/2024

Instruir processo licitatório para contratação da banca: 14/06/2024

Licitação: 12/09/2024

Publicação do edital: 22/10/2024

Realização das provas: 21/12/2024

A seguir, veja as datas restantes:

Vale lembrar que o Correios possui um deficit de 7 mil funcionários, o que aumenta a expectativa de que a oferta de vagas seja volumosa.

Recentemente foi divulgada uma nota técnica focada no modelo de Proposta de programa de desligamento voluntário (PDV) /incentivado (PDI). O documento prevê o desligamento de colaboradores para, posteriormente, contratar no curto e médio prazo novos empregados por meio da realização de concurso.

Ainda de acordo com a nota, o Correios carece da contratação de 6.919 empregados e da formação de cadastro reserva de 13.838 empregados.

Panorama do Concurso Correios

O último Concurso Correios foi realizado em 2011 pelo Cebraspe e ofertou 9 mil vagas de níveis médio e superior de formação. Na ocasião, foram registrados 1.051.256 candidatos inscritos.

Para os candidatos de nível médio foram cobradas, na prova objetiva, 60 questões de matemática, português e informática e, para os de nível superior, 120 de conhecimentos gerais e específicos.

Confira os salários dos servidores:

Técnico (nível médio): R$ 2.179,25 ; e

; e Analista (nível superior): R$ 6.333,54.

Vale lembrar que, ao final da carreira, as remunerações chegam a R$ 11.527,80 (nível médio) e a R$ 25.126,53 (nível superior).

Por fim, veja as atribuições das carreiras do Correios:

Agente dos Correios – Atendente Comercial – Concurso Correios

Receber, registrar e encaminhar aos canais competentes, reclamações e sugestões formalizadas pelos clientes, executando procedimentos para responder as demandas da clientela, fornecer subsídios, para tomada de decisão e atender os padrões de qualidade exigidos;

Conferir os registros constantes dos documentos de remessa de malas postais com os dados que as identifiquem, verificando o seu estado de inviolabilidade, para atestá-lo ou não e assegurar o seu recebimento nas agências da ECT;

Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão;

Agente dos Correios – Carteiro

Executar as atribuições relativas à coleta, recebimento, triagem, conferência, recondicionamento, distribuição, anotações, baixa e devolução de objetos postais, mensagens telegráficas, contratos especiais e outros produtos e serviços previstos no porta-fólio da ECT, pesquisando, rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas, inclusive as de segurança, para atender ao plano de trabalho estabelecido pela Empresa;

Operacionalizar o processo produtivo telemático, relativo à distribuição, seguindo os padrões e normas para atender o plano de trabalho estabelecido pela Empresa;

Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão.

Agente dos Correios – Operador de Triagem e Transbordo – Concurso Correios

Executar as etapas do processo de tratamento e encaminhamento (manuseio, preparação, triagem, separação, conferência, unitização, recepção, despachos e outros) de objetos postais, contratos especiais, demais produtos e serviços do porta-fólio da ECT, pesquisando, rastreando, identificando e prestando contas dos objetos e documentos que estão sob sua responsabilidade, utilizando equipamentos ou meios apropriados, cumprindo as normas inclusive as de segurança, para atender ao plano de trabalho estabelecido pela Empresa;

Participar, em caráter eventual e opcional, de campanhas promocionais e sociais da ECT, divulgando produtos e serviços, sugerindo possíveis oportunidades de negócios, prestando informações sobre programas para atender as políticas governamentais e plano estratégico da Empresa;

Relatar à chefia imediata, quando constatar a ocorrência de irregularidades no fluxo postal na atividade, para subsidiar a tomada de decisão.

Analista dos Correios

Propor melhorias nos processos utilizando instrumentos, equipamentos e sistemas para atender os padrões de qualidade, produtividade, segurança e exigências tecnológicas inerentes a sua área de atuação;

Prestar assessoramento técnico inerente a sua atividade, orientando a aplicação dos conhecimentos e documentos normativos da área, propondo medidas alternativas, preventivas e corretivas para subsidiar a tomada de decisão, suprir as necessidades e garantir o alcance das metas e dos indicadores da área;

Disseminar conhecimentos técnicos, utilizando normas e legislações aplicáveis, emitindo considerações, transmitindo ocasionalmente informações e orientações a público específico para melhoria continua dos processos de trabalho.

Resumo concurso Correios