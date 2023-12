Concursos 2023: editais abertos e previstos do Cebraspe em dezembro

O final do ano chegou mas há vários concursos 2023 que ainda estão por vir! Nesta matéria, separamos os principais editais abertos e previstos da banca Cebraspe!

Concursos 2023: editais abertos do Cebraspe

Capes – concursos 2023

O edital do concurso CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) foi publicado e oferta 50 vagas para Analista em Ciência e Tecnologia, com inicial de R$ 7.025,48.

As inscrições estão abertas entre 22 de dezembro de 2023 e 12 de janeiro de 2024 no site do Cebraspe, mediante a taxa de R$ 80. As provas ocorrem em 17 de março de 2024.

Confira as especialidades:

Analista em Ciência e Tecnologia : 32

: 32 Analista em Ciência e Tecnologia – Biblioteconomia : 3

: 3 Analista em Ciência e Tecnologia – Estatística: 5

– Estatística: 5 Analista em Ciência e Tecnologia – Informática : 5

: 5 Analista em Ciência e Tecnologia – Contabilidade: 5

Sefaz AC

A Secretaria da Fazenda do Estado do Acre já conta com seu edital publicado! Desta vez, serão disponibilizadas 164 vagas de níveis médio e superior de formação, com iniciais de até R$ 19.952,09!

Veja as especialidades:

Auditor da Receita Estadual: 48 vagas;

Contador: 9 vagas;

Especialista da Fazenda Estadual: 47 vagas; e

Técnico da Fazenda Estadual: 60 vagas.

As inscrições ficarão abertas entre 2/12/2023 e 10/1/2024, mediante o pagamento das taxas a seguir:

Cargo 1: Auditor da Receita Estadual: R$ 247,00;

Cargo 2: Contador: R$ 153,00;

Cargo 3: Especialista da Fazenda Estadual: R$ 153,00;

Cargo 4: Técnico da Fazenda Estadual: R$ 90,00.

As provas, por sua vez, serão aplicadas em 10/3/2024, nas seguintes cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá

Por fim, confira os salários ofertados:

Auditor da Receita Estadual: R$ 19.952,09;

Contador: R$ 9.148,45;

Especialista da Fazenda Estadual: R$ 9.148,45; e

Técnico da Fazenda Estadual: R$ 3.252,15.

Concursos 2023: editais previstos do Cebraspe

Anvisa – concursos 2023

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deve ser publicado a qualquer momento, já que o contrato entre a banca e a autarquia já foi assinado.

O certame dispõe de 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, com salário inicial de R$ 16.413,35. Veja as especialidades:

Saúde – Farmácia: 3 vagas;

Outras áreas da Saúde (biologia, enfermagem, odontologia, biomedicina, fisioterapia e veterinária): 5 vagas;

Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia Agronômica: 3 vagas; e

Tecnologia da Informação: 39 vagas.

É importante lembrar que o concurso Anvisa será composto por 4 etapas, a saber:

Prova objetiva de conhecimentos gerais, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação Curricular de Títulos e Experiência Profissional, de caráter classificatório; e

Curso de Formação, de caráter classificatório e eliminatório.

Petrobrás

Mais um concurso prestes a ser publicado! O edital da Petrobrás lança mão de 458 vagas para cargos de nível técnico, com salários iniciais entre R$ 3 mil e R$ 7 mil. As provas devem ser aplicadas em março de 2024.

O último concurso Petrobras teve seu edital publicado em fevereiro de 2023 e lançou mão de 1.492 vagas de nível médio/técnico, como é evidenciado a seguir:

Na ocasião, os salários básicos eram de R$ 3.294,36 (salário básico), chegando, entretanto, a 5.563,90, graças aos benefícios e gratificações.

PC PE – concursos 2023

O concurso PC PE (Polícia Civil de Pernambuco) deve ter seu edital publicado até o final de dezembro, ofertando 445 vagas dispostas entre as seguintes carreiras:

45 vagas para Delegado;

250 vagas para Agente; e

150 vagas para Escrivão.

Veja os salários dos futuros aprovados:

R$ 4.700,00 para os cargos e Agente e Escrivão; e

R$ 10.930,51 para o cargo de Delegado.

Vale lembrar que as provas devem ser aplicadas em 25 de fevereiro de 2024! O certame, inclusive, conta com 4 etapas: avaliações objetivas, discursivas, exames de aptidão física e médicos.

MPO – concursos 2023

O termo de referência, o estudo técnico preliminar e a dispensa de licitação já foram publicados, o que significa que o edital do concurso MPO é iminente!

Desta vez, serão ofertadas 100 vagas para Analista de Planejamento e Orçamento (APO), com salario inicial de R$ 20.924,80.

Confira as especialidades:

Planejamento e Orçamento: 65 vagas

TI/Gestão de Desenvolvimentos de Sistemas Orçamentários: 13 vagas

TI/ Dados Orçamentários: 5 vagas

TI/ Gerência de Projetos e Governança de TI: 6 vagas

TI/Gestão deaestrutura de TI: 2 vagas

TI/Gestão da Segurança da Informação Orçamentária: 2 vagas

TI/Gestão de Contratos TI: 2 vagas

Desenvolvimento Institucional: 5 vagas

Veja ainda as etapas do certame:

Prova objetiva;

Prova discursiva;

Prova de títulos;

Avaliação biopsicossocial para pessoas com deficiência e heteroidentificação para candidatos negros.

