Danielle Winits invade palco de A Fazenda e beija André Gonçalves

Como a coluna Fábia Oliveira contou na tarde desta quinta-feira (21/12), Danielle Winits pegou André Gonçalves de surpresa em A Fazenda 15. O ator, que é um dos quatro finalistas desta edição, recebeu a ex-mulher (Ou mulher? Esta jornalista ficou em dúvidas) com um abraço bastante caloroso e um beijinho discreto na boca.

Com um olhar apaixonado, Winits não escondeu a emoção em rever o ex-marido (ou marido? Mais uma dúvida), deixando Adriane Galisteu em polvorosa, dando gritinhos de animação por presenciar a felicidade do casal. Para assistir ao vídeo completo, clique aqui!

Pedro Arthur, filho de André Gonçalves com Myrian Rios, também esteve presente na sede do reality rural da Record TV, localizado em Itapecerica da Serra, interior de São Paulo. O famoso é um dos preferidos ao prêmio de R$ 1,5 milhão e vem liderando as enquetes ao lado de Jaquelline Grohalski.

André Gonçalves foi aos prantos ao ver a amada

André Gonçalves não conseguiu segurar a emoção ao receber uma mensagem de Danielle Winits, na quarta-feira (20/12). Finalista de A Fazenda 15, o ator chorou com o recado especial. “Boa sorte”, disse.

“André, o seu momento mais emocionante da Fazenda 15 para nós, sua família, foi quando você voltou da roça e pediu uma chuva benções para todas as famílias. Nós, da sua família, pedimos ao céu que caia uma chuva de benção sobre você. Nós te amamos!”, relembrou a atriz.

Sensibilizado ao ver a ex-mulher, Gonçalves foi consolado pelos colegas de confinamento, Jaquelline Grohalski, Márcia Fu e WL Guimarães, que disputam a preferência do público na corrida pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.