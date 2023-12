De férias no Acre, família procura por cachorro que sumiu no Conjunto Novo Horizonte 

A autônoma Polyanna Mesquita, do Rio de Janeiro e atualmente curtindo suas férias no Acre juntamente com a sua família, iniciou nas redes sociais uma campanha em busca de encontrar um querido membro de quatro patas, o Yorkshire Thor.

O cachorro desapareceu no último domingo (17), na rua Monte Líbano, número 194, no Conjunto Novo Horizonte, bairro Floresta, onde a família está hospedada durante sua estadia no Acre.

Polyanna, que é natural do Acre, mas reside no Rio de Janeiro, retorna anualmente para passar o Natal e o Ano Novo com seus pais no Acre. Thor cresceu ao lado de seu filho, e a ligação entre os dois é muito forte

“Sou do Acre, casei e fui morar no RJ, todo final de ano estamos aqui pra passar o natal e ano novo com meus pais que moram aqui no Estado. Thor cresceu com meu filho e os dois são muito apegados. Peço que me ajudem a encontrar o nosso Thor.”, relatou.

Para colaborar na busca pelo Thor, a família disponibiliza contatos para informações relevantes, sendo eles 21-971162770 e 68-999797674.