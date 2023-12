Deracre já atingiu 50% do processo de restauração da Ponte Metálica; veja prazo para reabertura

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) alcançou a marca de 50% de conclusão na realização da obra de reforço estrutural e elevação da Ponte Metálica Juscelino Kubitschek sobre o Rio Acre, localizada no Centro de Rio Branco. A estrutura está interditada desde o dia 21 de julho de 2023.

Ronan Fonseca Lemos, diretor de operações, declarou que a equipe da empresa Procec progrediu na retirada dos dispositivos de apoio antigos, realizando a substituição por novos suportes de neoprene nos blocos.

“É um trabalho que requer precisão e segurança, e os trabalhadores da empresa concluíram a troca dos apoios do encontro do lado do Mercado Velho, do primeiro vão, e seguem executando a troca dos apoios no vão 2 e encontro 6, no lado da Gameleira”, afirmou o diretor.

De acordo com Márcio Lins, representante da empresa, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos até fevereiro de 2024, conforme estipulado no contrato emergencial assinado com o Estado. Vale ressaltar que esse prazo não abrange a parte estética, a qual está sendo tratada separadamente pelo Deracre.

“Estamos trabalhando para a volta da segurança nesse momento e nosso prazo de conclusão é fevereiro de 2024. Nosso contrato não contempla a parte de estética que está sendo trabalhada pelo Deracre, e já executamos mais de 50% dos trabalhos”, disse.

Adicionalmente, Márcio Lins destaca que a empresa utiliza a técnica de macaqueamento, a qual possibilita a elevação controlada da estrutura, garantindo a execução segura e precisa dos reparos necessários.

“Continuamos efetuando ajustes, conforme necessário, para garantir a segurança e a integridade da estrutura”, relatou.

A obra, que conta com um investimento superior a R$ 2,6 milhões provenientes dos recursos próprios do Estado, desempenha um papel vital na asseguração da segurança dos usuários e na extensão da vida útil dessa estrutura histórica. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente quatro meses.

Matéria escrita sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.