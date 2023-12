Elenco Atlético inicia treinos para o Estadual em janeiro; veja a data

O técnico Edson Maria (Som) confirmou para o dia 8 de janeiro, no Frotão, o início da preparação do elenco do Atlético para a disputa do Campeonato Estadual de 2024.

O Galo estreia no torneio contra o Rio Branco no dia 20 fevereiro, às 18 horas, no Florestão.

“Estamos com o nosso planejamento fechado. Vamos começar a preparação e iremos trabalhar mais de 30 dias para o jogo de estreia”, comentou Edson Maria.

25 atletas

Segundo Edson Maria, o elenco vai ser formado por 25 atletas e alguns garotos da base serão integrados ao profissional.

“Trabalhar com atletas da base também faz parte do projeto do Atlético em 2024. Não temos condições de importar todo um elenco e por isso é fundamental investir na formação”, avaliou Som.

Chegar no returno

Para Edson Maria, o primeiro objetivo do Atlético é lutar por uma vaga no segundo turno do Estadual.