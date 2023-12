Eliana avalia vida sexual depois dos 50: ‘Me sinto mais bem resolvida’

“Meu casamento representa parceria e companheirismo. É um dos meus portos seguros (Eliana é casada há oito anos com o diretor Adriano Ricco)”.

“Mais legal! O avançar da idade me trouxe mudanças na forma com que lido com a sexualidade. Atualmente, me sinto mais bem resolvida comigo mesma, meu corpo e minha autoconfiança. Acho que o sexo só melhora quando todos esses elementos estão alinhados. As preliminares ficam mais interessantes, a qualidade vence a quantidade e cada pequeno detalhe faz a diferença. As coisas ganham mais cor, sabe? Isso tem muito a ver com o avanço das pautas feministas, eu diria. Hoje temos acesso a discussões e debates superlegais, que nos empoderam, e que não eram tão comuns lá nos meus 20 e poucos anos. Hoje, com a sabedoria dos 50, consigo exercitar mais minha autoestima. A vida e o sexo só melhoram a partir daí. Lá no programa ‘Eliana’, por exemplo, um dos nossos quadros mais longevos é o ‘Beleza renovada’, exatamente pela potência que enxergo em mulheres amando a si mesmas”.