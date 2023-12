Gladson lança campanha de Natal para arrecadar presentes e dar às crianças carentes

Com a proximidade do Natal, o governo do Acre lançou, nesta quarta-feira (20), um vídeo promocional em que o governador Gladson Cameli fala da importância das doações na campanha “Juntos pelo Acre: Natal”.

O projeto – que já ajudou muitas famílias atingidas pelas enchentes do início do ano – visa arrecadar brinquedos para crianças carentes nesse Natal.

“Meus amigos, é hora de agirmos com solidariedade por um natal feliz, compartilhando esperança por meio do projeto ‘Juntos pelo Acre. O Governo do Estado se juntou à uma equipe de parceiros para arrecadação de brinquedos para as nossas pequenas autoridades, as crianças, e a sua ajuda é fundamental!”, o governador fala em vídeo.

Alguns brinquedos já foram entregues, porém a campanha continua a todo vapor. Para doar, basta ir em um dos pontos de arrecadação, como Shopping, o SEBRAE e todas as secretarias do Estado do Acre.