Grávida é presa tentando entrar com quase 1kg de drogas em presídio

Uma jovem de 19 anos foi presa no último sábado (9), durante o processo de revista para visita íntima na Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso (603) em Porto Velho. A mulher estava grávida e tentava entrar com drogas na unidade prisional.

Segundo o boletim de ocorrência, durante vistoria aos visitantes do bloco B da unidade prisional, uma policial penal, responsável pelo procedimento de revista, identificou durante a passagem da jovem pelo Scanner (B-Scan), que ela estava com grandes porções de entorpecentes presas ao corpo (região do tórax e na região inferior do abdômen).

Logo após a identificação, a jovem gestante passou por uma revista minuciosa, na qual a agente penal identificou cerca de 300 gramas de cocaína e 500 gramas de maconha. Com a comprovação de tráfico, a jovem recebeu voz de prisão e foi conduzida para a delegacia. A mulher vai responder por tráfico de drogas qualificado nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais e pode receber pena de cinco a 15 anos de prisão, segundo Código Penal.