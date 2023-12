Hacker que vazou GTA VI é condenado a internação hospitalar perpétua

Um hacker responsável por vazamentos do aguardado jogo de videogame GTA VI, da empresa Rockstar, foi condenado a ser internado em um hospital penitenciário, sem previsão de soltura. A sentença do britânico Arion Kurtaj, de 18 anos, foi proferida nesta quinta-feira (21/12), pela juíza Patricia Lees, do Tribunal de Guildford.

Em agosto, Arion foi condenado pelos crimes de uso indevido de computador, chantagem e fraude contra uma série de empresas, como Uber, Nvidia e, mais recentemente, Rockstar Games, além de outras. Morador de Oxford, o jovem fazia parte do grupo hacker conhecido como Lapsus$, responsável por invasões em vários sistemas de gigantes da tecnologia.

Segundo o canal britânico BBC, os ataques custaram cerca de US$ 10 milhões em prejuízo para as empresas.

Nesta quinta, a juíza do Tribunal de Guildford declarou que Kurtaj representa “um alto risco de danos graves ao público devido à habilidade em obter acesso irrestrito a computadores”. Ainda de acordo com a BBC, o jovem hacker é considerado incapaz de ser julgado, devido ao seu grau elevado de autismo.

Kurtaj, então, seguirá internado, sem tempo determinado para sair, ou até que os médicos o considerem não ser mais uma ameaça.

Uma avaliação de saúde mental do hacker, usada no julgamento, constatou que ele “continua a expressar a intenção de retornar ao crime cibernético o mais rápido possível”. Inclusive, já sob custódia, Kurtaj teria demonstrado comportamentos violentos e causado danos materiais, segundo testemunhas apresentadas ao tribunal britânico.

O ataques mais famoso cometido por Kurtaj aconteceu ano passado, quando ele e mais um cúmplice hackearam os sistemas da fabricante de peças para computador Nvdia. Não só dados confideciais foram roubados, como a empresa também foi vitima de um malware que “comprometeu completamente partes dos seus negócios”.

O último ataque aconteceu em setembro de 2022, já sob detenção após os ataques a Nvdia. Segundo a BBC, Kurtaj invadiu os sistemas da desenvolvedora do antecipado GTA VI, em um quarto de hotel, usando apenas um celular, a televisão do cômodo e um aparelho Amazon Firestick.

Cerca de 90 vídeos do jogo foram vazados pelo hacker. Durante o julgamento, a Rockstar afirmou ter tido um prejuízo de US$ 5 milhões com o ataque.