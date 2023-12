Inusitado: bezerro nasce com pata perto da cabeça e assusta moradores; confira

Um acontecimento inusitado surpreende moradores de Santa Rosa do Purus, no Acre. Trata-se de um bezerro, pesando atualmente cerca de 50kg, que veio ao mundo com uma má formação.

O animal, que nasceu em uma colônia, chamou a atenção de todos devido a uma característica incomum: uma pata, toda desenvolvida com unha e tudo, localizado em seu lombo.

Segundo o site Globo, a má formação em bovinos pode ter diversas causas, sendo necessário um exame para identificar algum problema específico.

“Envolvem, por exemplo, ocorrência de traumatismos durante a gestação, uso de vermífugos do grupo benzimidazóis, ingestão de plantas tóxicas, infecção pelo vírus da diarreia viral bovina, ou quantidades anormais de líquido amniótico”, diz.

