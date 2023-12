Larissa Manoela compra mansão de R$ 4 milhões no RJ: veja fotos

Após se casarem no último final de semana, Larissa Manoela e André Luiz Frambach devem ir morar na nova mansão adquirida pela atriz por nada menos que R$ 4 milhões. A propriedade, que pertencia à influencer Evelyn Regly, está localizada no Recreio, Zona Oeste do Rio, e conta com três suítes, uma delas master, piscina aquecida, churrasqueira e forno de pizza. São mais de 380 metros de área construída, distribuídos em três andares.

No primeiro pavimento, há uma sala com três ambientes, lavabo, cozinha equipada e dependência completa. No segundo ficam os quartos. O principal deles, com um closet gigante. Já no terceiro andar da mansão há um sótão e um espaço com mais ambientes.

Veja as fotos: