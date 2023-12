“Mãe, tô na Globo”, dispara o acreano Matheus Lira ao anunciar seu DVD na emissora; assista

No dia 30 de dezembro, o cantor acreano Matheus Lira lança oficialmente seu primeiro DVD de carreira solo. A transmissão do trabalho de Matheus Lira ocorre nas filiais da Globo, nas emissoras TV Cabo Branco e TV Paraíba.

O primeiro trabalho audiovisual de Matheus Lira será destaque no quadro “O Último Sertanejo do Ano”, que será transmitido às 2h50 da tarde de sábado nas emissoras da Paraíba.

O acreano ainda comunicou que, para quem desejar assistir à transmissão em outros estados, pode acompanhar tudo pelo Globoplay. Com a legenda “Mãe, tô na Globo”, o anúncio aconteceu nas redes sociais de Matheus Lira. Confira:

Em vídeo publicado no emissora TV Cabo Branco, o acreano contou um pouco da sua trajetória na música e a sua história no Acre. Natural do município de Sena Madureira, o cantor relembrou suas raízes no vídeo. Assista: