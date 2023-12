Mariana Carvalho tem o reconhecimento popular porconsua dedicação à política em Rondônia

A líder nas intenções de votos com vistas às eleições municipais do próximo ano em todas as pesquisas realizadas até agora em Porto Velho não é uma desconhecida da população local. Mariana Fonseca Ribeiro Carvalho de Moraes, a líder das pesquisas, é uma médica, bacharel em direito, e política brasileira, com dois mandatos de deputada federal por Rondônia.

Nascida em 26 de novembro de 1986, com 38 anos, em São Paulo (SP), já tem mais de 15 anos dedicados à política e à população de Rondônia. Por isso, foi eleita a melhor parlamentar do Estado de Rondônia entre os anos de 2019 e 2022.

O reconhecimento foi do Ranking dos Políticos, maior premiação da política brasileira. Mariana Carvalho teve destaque no mandato como uma das congressistas que mais teve projetos aprovados e convertidos em leis e que mais indicou recursos para seu Estado. São mais de dez leis já sancionadas e mais de R$ 300 milhões destinados.

“Ter o reconhecimento pelo nosso trabalho é motivador, pois nos mostra que estamos no caminho certo. Nosso trabalho tem rendido frutos importantes e foi essa atuação séria e comprometida com cada rondoniense que me levou a chegar até aqui e receber a premiação”, destacou a deputada e pré-candidata à Prefeitura de Porto Velho.

O trabalho da deputada tem sido pautado pela ética, transparência, o controle de gastos e combate à corrupção, os critérios avaliados pelo Ranking. “Nestes quatro anos que a premiação faz referência, pude ajudar o nosso Estado e país a enfrentar a pandemia, retomar o desenvolvimento e ajudar famílias em cada um dos nossos 52 municípios”.

O Ranking dos Políticos leva em consideração o desempenho de cada deputado federal e de cada senador, considerando pontos como presença nas sessões, economia da cota parlamentar, ficha limpa e a forma como votam nas decisões que afetam a vida de cada brasileiro. “Sinto-me feliz e motivada a continuar, pois os resultados desse trabalho estão por todos os lados: seja com projetos meus que viraram lei, como os que combatem a violência doméstica; com as cobranças nos ministérios, que garantiram ações no estado como as melhorias em nossas rodovias federais; ou com recursos orçamentários das emendas que levaram máquinas agrícolas para ajudar o agricultor familiar”, ressaltou Mariana..

A parlamentar foi ainda a presidente da comissão que promoveu mudanças no Código de Defesa do Consumidor para auxiliar brasileiros endividados e a responsável, na Câmara, pela lei que garantiu a compra, pelo Brasil, das primeiras 100 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19.

Ao ser comunicada sobre o resultado da premiação, Mariana dedicou o prêmio aos rondonienses e disse que quer continuar o trabalho por Rondônia, na Prefeitura de Porto Velho. “O grande objetivo é fazer com que sejamos mais fortes e tenhamos mais emprego e renda, mais investimento no agro, mais ensino e saúde pública de qualidade e garantindo a defesa e a segurança das nossas famílias”, disse.