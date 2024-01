Mega da Virada: confira números sorteados do prêmio de R$ 588 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste domingo (31/12), as seis dezenas do concurso 2670 da Mega da Virada. O prêmio, de última hora, subiu para R$ 588,8 milhões, o maior da história.

O prêmio não acumula. Dessa forma, caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os acertadores de cinco números, e assim por diante.

Os números sorteados foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

As agências Caixa não vão funcionar nesta segunda-feira (1º/1). Por isso, o sortudo que for receber o prêmio precisará comparecer a qualquer agência do banco no próximo dia útil, neste caso, na terça (2/1).