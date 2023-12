Messi investe em blogueira brasileira em meio a rumores de separação

Nessa quarta-feira (6/12), a coluna teve acesso a uma conversa entre a blogueira Fernanda Campos e Lionel Messi. A moça é a mesma que expôs ter encontrado Neymar enquanto ele ainda estava num relacionamento sério com Bruna Biancardi. “A gente se falou depois que ele curtiu um dos meus Stories”, disse com exclusividade para a coluna, confirmando que, de fato, conversou om o jogador do Inter de Miami.

No gravação do diálogo, Messi pergunta onde poderia ver Fernanda, que responde: “Brasil ou Privacy [plataforma onde a modelo vende conteúdo adulto]”. Em seguida, o atleta lamenta que não consegue abrir o link e pergunta de que lugar do país a moça é.