Para tristeza das rubro-negras, Arrascaeta se casa com modelo em cerimônia privada

Arrascaeta, jogador do Flamengo, compartilhou nesta quarta-feira (20/12) fotos do seu casamento civil com a modelo Camila Bastiani.

Os registros são desta segunda-feira (19/12), data da cerimônia que aconteceu na na área externa da casa onde moram no Uruguai, país de origem do jogador.

A cerimônia foi fechada para amigos e familiares. Segundo a revista Quem, uma grande festa para comemorar a união do casal está prevista para o próximo dia 29, em Punta del Este, também no país de origem do casal.

Arrascaeta e Camila estão juntos há dez anos e, entre idas e vindas, ficaram noivos em fevereiro deste ano. O estilo da roupa dos noivos foi bem descontraído e nada convencional. Camila usou um vestido curto rendado e véu e o jogador do Flamengo uma camisa de mangas curtas, dobradas e tênis.