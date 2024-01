Pastor é brutalmente agredido com golpes de terçado enquanto ia para grupo de oração em Rio Branco

O fato aconteceu na noite deste domingo (31), na rua Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, no segundo distrito de Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas pela vítima, que é um pastor identificado como Moisés de Moura Alves, de 47 anos, ele caminhava em via pública na rua Coelho, indo para um encontro de oração, quando um homem identificado como Wanderson Lima de França, de 34 anos, se aproximou, em posse de um terçado em mãos, e começou a agredi-lo violentamente, desferindo vários golpes que atingiram a cabeça, a orelha esquerda, o joelho esquerdo e dedos da mão esquerda. Logo após a tentativa de homicídio, o autor fugiu tomando rumo ignorado.

O serviço de atendimento móvel de urgência (SAMU) foi chamado, uma viatura de suporte básico foi ao local, e assim que chegaram, os socorristas realizaram todos os procedimentos e encaminharam o pastor para o Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Foi entregue à equipe do trauma, onde passará por novas avaliações.

A Polícia Militar foi chamada e, assim que chegaram ao local, colheram as informações sobre as vestimentas do criminoso, que foi localizado. Foi possível prender Wanderson nas proximidades. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde deverá responder pelo crime praticado.