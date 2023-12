‘Perdi meu salário todo em 15 minutos’, revela vítima do ‘Jogo do Tigre’

Neste domingo (3), o Fantástico revelou uma rede de influenciadores do ‘Jogo do Tigre’, que foram presos no Paraná. A reportagem destacou como o esquema criminoso de apostas vem deixando vítimas no prejuízo. Uma delas relata que perdeu todo salário em 15 minutos, com o tal jogo. Veja no vídeo acima.