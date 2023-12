Piloto acreano luta por dois títulos na super decisão da Fórmula Vee em Interlagos

O acreano Pedro Antunes, principal revelação da temporada 23, disputa neste fim de semana a última etapa do Campeonato Paulista Fórmula Vee, em Interlagos, São Paulo.

Pedro Antunes entra como favorito na categoria Júnior e também pode ser campeão na classificação geral. O garoto acreano soma 236 pontos, 30 a mais na frente do paulista Otávio Artoni.

“Preciso de dois terceiros nas das corridas para ficar com título. Fiz um bom período de preparação e estou bem confiantes”, disse Pedro Antunes.

Reinou absoluto

Pedro Antunes reinou absoluto entre os jovens pilotos, foram 10 vitórias e 3 segundos lugares.

“Essa foi a primeira vez que guiei um carro de corrida. Até o ano passado não sabia nem trocar marchas. Meu desempenho é vitorioso também por sair de Rio Branco e chegar em São Paulo e competir com grandes promessas. Preciso agradecer a minha família e meus patrocinadores”, afirmou o piloto acreano.

Treinos na quinta

Os treinos livres serão realizados em Interlagos na quinta, 21, pela manhã e no período da tarde será a definição do grid de largada. A primeira corrida será na sexta, 22, a partir das 8h20 (hora Acre) e a segunda no sábado, 23, às 8h45 (hora Acre).