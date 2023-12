Prefeitura de Cacaulândia publica edital de processo seletivo com quase 30 vagas

A Prefeitura do Município de Cacaulândia através da comissão designada para esse fim, conforme Decreto nº 5651/GP/2023 de 13 de dezembro de 2023, torna público o edital para contratação de supervisor, psicopedagogo, professor, psicólogo, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, visando atender as necessidades temporária e excepcional da administração, considerando a insuficiência de servidores necessários ao atendimento da Secretaria Municipal de Educação de acordo com o quadro de demanda do município, em virtude do quantitativo de vacâncias decorrente de atestados de Readaptação de função, Licença Médica, aposentadorias, rescisões de contratos do Processo Seletivo Edital Nº. 004/PMC/2022.

O presente Processo Seletivo Simplificado consistirá em análise de títulos e banca avaliadora, tendo como objetivo o recrutamento e a seleção para contratação por tempo determinado, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, conforme quadro de vagas abaixo:

O candidato deverá no ato de inscrição anexar cópias dos documentos que consta no quadro seguinte, os quais deverão ter correlação com o cargo ao qual o candidato estiver concorrendo.