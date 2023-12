Prefeitura realiza reposição de mudas de essências florestais às margens das avenidas Santos Dumont e Décio Bueno

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), iniciou o replantio substituindo as mudas que morreram às margens das avenidas Décio Bueno e Santos Dumont, na zona Norte da cidade.

O trabalho vai melhorar a arborização e o paisagismo do município. Roberval Zúniga, coordenador de Restauração Ambiental da Sema, falou sobre o replantio e outros serviços realizados no local.

“Sempre quando se executa um plantio, é previsivel que ocorra um índice de perda. Nesse projeto, estimamos que atingimos um percentual de 30% de mortandade, isso em função do déficit hídrico que está acontecendo aqui no norte. No dia 23 de outubro deste ano foram plantadas nesta mesma área o total de 30.850 mudas e agora realizamos a reposição de 389 mudas, parte das que não conseguiram sobreviver. Todas essas mudas são produzidas no Viveiro Municipal do Parque Natural de Porto Velho. Faz parte do nosso planejamento, além do replantio, está previsto ainda o serviço de roço e a introdução (plantio) na área do ‘feijão de porco’, que é uma leguminosa. Ela se desenvolve com uma rapidez fantástica e com isso vai inibir o crescimento das ervas invasoras, dentre elas, o sapê”, explicou.

Zúniga completa: “Também estamos plantando blocos de gramas em toda extensão da parte externa do meio-fio da Santos Dumont, para evitar erosão. Uma técnica que se usa para exatamente evitar que haja erosão no solo. Vamos mapear as espécies, todos os indivíduos que temos nessa área dos 25 hectares e colocar plaquetas de identificação nas principais”.

O plantio traz uma série de benefícios ambientais para a cidade, pois as árvores auxiliam na purificação do ar, melhorando sua qualidade e umidade, promovem maior conforto térmico e reduzem a incidência direta do sol no solo.