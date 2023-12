Rock in Rio 2024: veja preços, datas e como comprar ingressos online

O Rock in Rio 2024 já está com ingressos à venda no site Ticketmaster. Destinada a membros do programa de fidelidade Rock in Rio Club, a pré-venda começou na última quinta-feira (30) e vai até às 19h da próxima quarta-feira (6). Nesse período, os clientes podem adquirir bilhetes chamados Rock in Rio Card, válidos para qualquer dia do festival, que vai ocorrer entre 13 e 22 de setembro de 2024. A escolha da data será disponibilizada após a confirmação de todas as atrações do evento. Por enquanto, o line-up do festival conta com nomes como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ludmilla, Jão e Lulu Santos. A venda do Rock in Rio Card para o público geral será aberta a partir de 19h do dia 7 de dezembro.

O valor dos ingressos especiais parte de R$ 377,50 (meia-entrada), mas clientes Itaú têm benefícios na hora da compra. A seguir, o TechTudo apresenta um guia completo sobre os ingressos para o Rock in Rio 2024. Confira, nas linhas abaixo, como adquirir as entradas na pré-venda, quais são os preços das entradas, datas dos shows e principais atrações.

Rock in Rio 2024: tudo que você precisa saber

Quando vai ser o Rock in Rio 2024? Veja datas dos shows Quem vai tocar no Rock in Rio 2024? Confira atrações confirmadas Rock in Rio 2024: veja preços dos ingressos do tipo Rock in Rio Card Rock in Rio 2024: benefícios para clientes Itaú Rock in Rio 2024 ingressos: veja as formas de pagamento Rock in Rio Card 2024: como comprar ingresso pelo Ticketmaster

1. Quando vai ser o Rock in Rio 2024? Veja datas dos shows

Os shows do Rock in Rio 2024 vão acontecer na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (RJ) nos seguintes dias:

Sexta-feira, 13 de setembro de 2024;

Sábado, 14 de setembro de 2024;

Domingo, 15 de setembro de 2024;

Quinta-feira, 19 de setembro de 2024;

Sexta-feira, 20 de setembro de 2024;

Sábado, 21 de setembro de 2024;

Domingo, 22 de setembro de 2024.

2. Quem vai tocar no Rock in Rio 2024? Confira atrações confirmadas

Entre as atrações que já estão confirmadas no line-up do Rock in Rio 2024, há estrelas internacionais, como Ed Sheeran, Imagine Dragons, Ne-Yo e Joss Stone. Já entre os artistas nacionais, o evento vai contar com a presença de Ludmilla, Lulu Santos, Gloria Groove, Jão e Os Paralamas do Sucesso.

3. Rock in Rio 2024: veja preços dos ingressos do tipo Rock in Rio Card

Rock in Rio Card é a modalidade de ingresso especial do Rock in Rio, que está disponível na pré-venda e estará em venda geral nesta quinta-feira (7). Ao adquirir um Rock in Rio Card, o cliente tem o benefício de escolher a data na qual irá ao festival depois do anúncio do line-up. Assim, a promessa é de que fãs de artistas muito concorridos tenham mais tranquilidade para conseguir assistir ao show de seus ídolos. Por isso, o valor desse tipo de ingresso costuma ser mais caro. Em 2024, o Rock in Rio Card custará:

Rock in Rio Card meia-entrada: R$ 377,50

Rock in Rio Card inteira: R$ 755

Vale lembrar que a meia-entrada é válida para estudantes, jovens de até 21 anos, maiores de 60 anos, jovens de baixa renda, pessoas com deficiência e seu acompanhante e profissionais da rede de ensino pública do Rio de Janeiro. Após a venda dos Rock in Rio Cards, o Rock in Rio irá liberar a venda de ingressos para cada dia de festival apenas quando o line-up completo estiver disponível.

Rock in Rio 2024: edição será comemorativa dos 40 anos do festival — Foto: Divulgação/Rock in Rio

4. Rock in Rio 2024: benefícios para clientes Itaú

Clientes do Banco Itaú que fizerem a compra dos ingressos para o Rock in Rio 2024 utilizando cartões de crédito Itaú, Credicard e Iti têm direito a 15% de desconto sobre o valor do ingresso e possibilidade de parcelamento em até oito vezes sem juros. Os benefícios são válidos somente para a compra de no máximo dois ingressos, incluindo apenas uma meia-entrada. Vale lembrar que essa promoção não é cumulativa com outros descontos e também não é válida para compras de meia-entrada garantida por lei.

5. Rock in Rio 2024 ingressos: veja as formas de pagamento

Para comprar ingressos para o Rock in Rio 2024, os clientes podem realizar o pagamento via cartão de crédito ou Pix. Como mencionado acima, nos cartões de crédito Itaú, a compra pode ser parcelada até oito vezes sem juros. Porém, nos demais cartões, o pagamento poderá ser feito em até seis parcelas sem juros, considerando que não são aceitos cartões de crédito empresariais ou corporativos. Quem deseja pagar via Pix deve utilizar o QR Code oferecido ao final do processo de compra.

6. Rock in Rio Card 2024: como comprar ingresso pelo Ticketmaster

Apenas clientes integrantes do Rock in Rio Club podem comprar ingressos durante a pré-venda. A partir da próxima quinta-feira (7), a venda será aberta para o público geral. A seguir, veja um passo a passo de como comprar ingresso para o Rock in Rio 2024.

Passo 1. Acesse a página do Rock in Rio 2024 no site Ticketmaster (ticketmaster.com.br/static/rock-in-rio) e clique na opção “Compre Agora”, localizada no centro da tela;

Saiba como comprar ingressos para o Rock in Rio 2024 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 2. Você será direcionado para outra página. Então, clique em “Ingressos”;

Clique em “Ingressos” para comprar entradas para o Rock in Rio 2024 — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 3. Selecione o tipo e a quantidade de ingressos que deseja comprar e clique no botão azul com a palavra “Continuar”;

Escolha o tipo de ingresso que deseja comprar para o Rock in Rio 2024 e clique em “Continuar” para seguir com a compra — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 4. Você será enviado para a tela com os termos e condições da compra. Faça a leitura e clique no botão azul onde está escrito “Eu aceito”;

Leia os Termos e Condições da compra dos ingressos e confirme para seguir com a compra — Foto: Reprodução/Thaisi Carvalho

Passo 5. Para prosseguir, é necessário digitar o CPF que foi cadastrado no programa de fidelidade Rock in Rio Club 2024 e clicar em “Continuar”. Depois, basta escolher a forma de pagamento e finalizar a compra. A partir de quinta-feira (7), com o início da venda geral, esse passo não será mais necessário, bastando ao usuário prosseguir com a compra normalmente.