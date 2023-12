Torneio de Base vai ser disputado na AABB e terá duplas do interior

Vai ser disputado no sábado, 16, a partir das 14 horas, na AABB, o Torneio de Base de Vôlei de Praia. Além das duplas de Rio Branco, a competição vai ter atletas de Senador Guiomard e Epitaciolândia, no feminino e no masculino.

“Essa é uma competição de muita tradição no nosso vôlei e a ideia é trazer novos atletas para as disputas. Teremos uma grande competição”, disse a coordenadora do Torneio, Maria Luíza.

Evento solidário

De acordo com Maria Luíza, o evento em 2023 será solidário e todo o arrecadado vai ser doado ao ex-atleta de handebol e futsal Hudson Moreira.

“O Hudson teve problemas com a diabetes e vamos ajudá-lo. Esse tipo de ação faz parte do nosso grupo”, comentou a desportista.

Parceiros do Torneio

Segundo Maria Luíza, os parceiros do evento são: Papelaria Globo, Sorveteria Zero Grau, Tapera Caça e Pesca, rena Car, Mega Tintas, Ótica Xamã, FDUA, FEAV, Criart, Bom Dia TV Gazeta, AABB e Neném Almeida.