Turismo registra altas taxas de ocupação em voos e hotéis mostram aquecimento no Acre

Em franca recuperação, o turismo internacional no Brasil já apresenta resultados semelhantes ao ano de 2019, antes da pandemia. A Agência de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) fez uma publicação no último dia 24 de novembro, por meio da Agência Brasil de Comunicação (EBC), na qual informa que, no mês de outubro de 2023, quase 410 mil turistas estrangeiros entraram no país.

De acordo com os dados divulgados, o número de turistas internacionais que visitaram o Acre em 2023 via terrestre está na média de 2022, salvo algumas oscilações. Enquanto no mês de outubro de 2023 foi registrada uma queda de 20% comparado com outubro de 2022, no mês janeiro de 2023 foi registrada uma alta de 288%. Em janeiro de 2022 entraram 358 turistas estrangeiros no estado, enquanto em janeiro deste ano, foi registrada a entrada de 1.389 turistas no Acre.

Outro fato que deve ser levado em consideração é que os dados divulgados referentes ao turismo internacional na plataforma da Embratur, tem como fonte a Polícia Federal e, no caso do Acre, esses dados se referem apenas a entrada de turistas via terrestre, uma vez que o Acre não possui malha aérea internacional e dessa forma os turistas estrangeiros que chegam pela malha aérea doméstica não são computados. No ranking de países emissores de turistas para o Acre em 2023, os três primeiros colocados são: Peru com 9.235 turistas, Bolívia com 3.902 e Colômbia com 275 turistas.

O empresário do setor turístico Thiago Higino afirma que é notório o aumento de visitantes estrangeiros no Acre. “No pós-pandemia os nossos voos só demonstram que existe uma grande visitação no estado, estão sempre lotados. Os hotéis e pousadas com altas taxas de ocupação e inclusive estamos muito otimistas para o ano de 2024”, disse Higino.

“Os dados publicados pela Embratur relacionados ao Acre, só são de turistas que entram pela fronteira, mas a gente sabe que tem tido um crescimento muito grande de estrangeiro aqui no estado que tem vindo por via aérea. Nós sabemos que a rede hoteleira tem tido uma taxa de ocupação alta durante o ano todo e os atrativos turísticos têm recebido estrangeiros o ano todo”, disse a diretora de turismo da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete), Sirlânia Venturin.

Tomando como referência as informações das altas taxas de ocupação dos voos, hotéis e pousadas no Acre, é possível afirmar que o número de visitantes estrangeiros no estado tem aumentado, principalmente em virtude do turismo de natureza, de experiência e o etnoturismo nos destinos já consolidados no estado, que recebem turistas estrangeiros em sua maioria por via aérea.