Vazamento de Wolverine, exclusivo do PS5, tem versão completa jogável no PC

Originalmente, o vazamento contou com mais de 1,3 milhão de arquivos, em um total de 1,67 Terabytes de dados. A Insomniac Games, até agora, ainda não emitiu um comunicado informando o que será feito a respeito ou como estão encarando a situação. A PlayStation, principal parceira do estúdio nos jogos da Marvel, também não se manifestou.

O grupo hacker Rhysida assumiu a autoria do ataque cibernético, e pediu mais de US$ 10 milhões em Bitcoins como pagamento de resgate dos dados. Ainda assim, nenhuma das empresas pagou o valor requisitado, o que levou a mais conteúdo confidencial vazado na rede. Inicialmente, apenas fotos borradas de artes do jogo haviam sido reveladas. Agora, boa parte do conteúdo, incluindo planos futuros do estúdio para outros títulos, também veio a público.