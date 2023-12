Veja 4 pilares para estudar para concurso em alta performance

Isso envolve a garantia de, pelo menos, 7 horas de sono diárias, a prática de exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana e a manutenção de uma alimentação equilibrada.

1. Estabelecimento de Metas Claras

Iniciar uma rotina de alta performance requer a definição de metas claras e realizáveis. Estabeleça objetivos específicos para cada etapa da preparação, incluindo metas semanais, mensais e de longo prazo. Um cronograma bem elaborado é essencial para esse propósito.

Separe, no dia anterior, o que será estudado no dia seguinte, proporcionando um guia para o seu cérebro. Essas metas não apenas oferecem direção, mas também ajudam a manter o estudante focado em sua jornada.

2. Planejamento Estratégico

Elaborar um plano de estudos estratégico é essencial, abrangendo a distribuição adequada das disciplinas, revisões periódicas, realização de simulados e inclusão de períodos de descanso. Uma teoria amplamente reconhecida é a das “janelas de tempo” de Anders Ericsson, que destaca a diminuição da eficácia do estudo após aproximadamente 25 a 50 minutos.

Portanto, a sugestão é inserir pausas curtas e regulares durante o estudo para preservar a concentração. Um planejamento bem estruturado visa otimizar o tempo de estudo e mitigar o risco de sobrecarga.

Em termos práticos, recomenda-se dividir o estudo em sessões de no máximo 50 minutos, seguidas por intervalos de 10 minutos. Alternar entre disciplinas bastante distintas pode ajudar a manter o foco, pois isso desafia o cérebro de maneiras diferentes. Vale ressaltar que o foco é comparável a um músculo que se fortalece com a prática; assim, a capacidade de manter a concentração tende a aumentar com o tempo.

3. Técnicas de Estudo Eficientes

Adquirir conhecimento e aplicar técnicas de estudo eficazes representa um diferencial significativo. Recomenda-se a utilização de métodos como a famosa técnica Pomodoro, resolução de questões, criação de mapas mentais e revisões espaçadas, mencionadas anteriormente, a fim de otimizar a retenção do conteúdo.

Além disso, é crucial buscar autoconhecimento, ouvir experiências de indivíduos que já trilharam esse caminho e desenvolver rapidamente a habilidade de avaliar sua estratégia de estudo. Atualmente, existem ferramentas automatizadas, como a “Análise de Desempenho” do Qconcursos, que facilitam essa tarefa. Avaliar o progresso no aprendizado é um exercício fundamental, muitas vezes negligenciado por estudantes, e há diversas maneiras de realizar essa mensuração.

4. Esteja em constante Revisão

Certamente, a fase da revisão é um dos aspectos mais desafiadores para os estudantes, pois a retenção eficaz do conhecimento é crucial para o sucesso nas avaliações. Ao trabalhar com meus alunos, foco especialmente nesta etapa do processo de estudo, reconhecendo a importância da repetição para a retenção de informações.

Dentro desse contexto, incentivo os alunos a explorarem diversas ferramentas de revisão, como mapas mentais, resumos, anotações pessoais, leitura da legislação pertinente, resolução de questões (integrando-as a outros materiais), o uso de flashcards, entre outras. A variedade de métodos de revisão oferece ao aluno a oportunidade de escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de aprendizado.

Minha abordagem para a revisão é dividida em três fases distintas:

1. Revisão Diária:

Durante esta fase, o estudante revisa rapidamente o que foi estudado na sessão anterior. Destaco a importância do estudo ativo, transformando a revisão em uma atividade envolvente e participativa.

2. Revisão Espaçada:

Realizo revisões espaçadas a cada 3 ou 4 sessões de estudo sobre determinada matéria. A frequência dessas revisões pode variar de acordo com o nível de compreensão do aluno em relação ao conteúdo. Se houver dificuldades, é aconselhável reduzir o intervalo entre as revisões.

3. Revisão Após a Conclusão do Conteúdo:

Essa fase ocorre depois que o aluno finaliza determinado conteúdo ou matéria. Nesse ponto, o foco se volta para os detalhes das questões, visando superar eventuais platôs de conhecimento. Essa etapa é crucial para aprofundar a compreensão e consolidar o aprendizado.

Ao adaptar a revisão conforme o progresso do aluno, garantimos que a prática seja personalizada e eficaz. A revisão ativa e consistente é a chave para uma retenção duradoura do conhecimento, preparando os estudantes de maneira abrangente para os desafios das avaliações.

A rotina de alta performance para estudantes de concursos públicos não é apenas uma fórmula mágica, mas sim um conjunto de práticas consistentes e eficientes. Ao implementar metas claras, planejamento estratégico, horários disciplinados, técnicas de estudo eficientes e cuidados com a saúde, os estudantes podem criar uma base sólida para alcançar o sucesso em seus objetivos.

Ao seguir uma rotina equilibrada e eficaz, os estudantes estarão mais preparados para enfrentar os desafios dos concursos públicos e aumentarão significativamente suas chances de aprovação. A rotina de alta performance é traduzida pela prática de pequenas ações em conjunto por um espaço de tempo necessário.