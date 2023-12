Veja lista com a aposta da web para o Camarote do BBB24

Com a estreia marcada para o dia 8 de janeiro na Globo, o BBB24 já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Depois das pistas divulgadas por Boninho, os internautas suspeitam de vários nomes e o portal LeoDias te mostra agora quais são os famosos que a web aposta ver no Camarote do ano que vem.

O diretor exibiu desenhos de um avião, que fez o público apostar em Flora Matos devido ao hit Piloto. Ele exibiu também um fazendeiro, que trouxe o nome de Gustavo Tubarão à toma, um homem com os bolsos vazios, uma clara ligação à Chico Moedas, o ex de Luísa Sonza, um cozinheiro e uma cantora, ou apresentadora.

Essa última pista é a mais vaga visto que muitos acreditam na ida de Urias e Lauana Prado. O jeito é aguardar para poder espiar.

Confira a lista de apostas da web: